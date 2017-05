Attention parents of Sabre seniors

The Sartell-St. Stephen Newsleader will again feature the high school graduates as a special pull-out section in its May 26 edition. We are trying to collect information from the graduating students who are NOT listed below. Please check to see if your child’s name is on the list. If it is NOT, please submit your student’s name, parents’ names and future plans to operations@thenewsleaders.com. Deadline is Friday, May 12. If your child’s name IS listed here, please do not respond.

Jabreel Abdi

Brandon Anderson

Annabel Anderson

Morgan Anderson

Emily Anderson

Isaac Backes

Clara Bakken

Kelsey Bauleke

Maggie Baumann

Josh Bechtold

Christopher Belling

Brenden Bellinger

Hannah Bergner

Parker Beumer

Emily Bjelland

Greta Borgeson

Claire Boschee

Chasee Boyd

Madison Burger

Taylor Buske

Riley Carlock

William Carlson

Kyle Cielinski

Jenna Condon

Megan Cook

Arianna Dahlman

Alexis Dalton

Abby Dibb

Sydney Dille

Lauren Ditmarson

Brooklynn Dobis

Mitchell Dockendorf

Cami Doman

Kelly Dougherty-Simmons

Ethan Douvier

Elliot Edeburn

Tyler Elness

Tate Emslander

Jenna Engelkes

Patreece Engelmeyer

Kali Enstad

Steven Erickson

Alexa Eubanks

Bria Ferns

Madilyn Fesenmaier

Grace Forberg

Traivis Forst

Autumn Fosteson

Jared Freeman

James Gaffy

Benjamin Gault

Mikenzie Gessell

Holly Greer

Mikayla Grelson

John Grogan

Amanda Gross

Morgan Gugger

Meleah Gunderson

Shelby Hall

Samuel Hansen

Erik Harris

Kyle Harthan

Camilo Hernandez

Breanna Hess

Sara Higgins

Lindsey Hoeschen

Emily Hoppe

Cassie Horn

Brooke Hubert

Jarret Janu

Adam Johnson

Ryan Junes

Seth Jungels

Andrew Justin

Kristina Kirick

Casey Klimpel

Abby Kohls

Hannah Kosloski

Marena Kouba

Briana Kowalke

Brandon Kramer

Alex Kreiling

Jonathon Kremer

Mackenzie Krueger

Alexondra Kubasch

Turner Kuhn

Katie Kulus

Chloe Kurtz

Abby Lahn

Chandler Larson

Raija Layne

Chris Leach

Ellie Lehto

Laura Leonard

Jason Lieberg

Kaylee Lodermeier

Maddie Loerzel

Sean Lovitz

Jadon Ludewig

Brooklyn Madden

Thomas Magarian

Molly Mahowald

Jaren Martin

Alexander Math

Zachary McCollum

Nolan Miller

Phillip Misterman

Nick Muntifering

Matthew Murphy

Kaleb Myhrwold

Emily Myskewitz

Kale Nelson

Allison Nierenhausen

Karlee Notch

James Oachs

Bailey Offerdahl

Carter Olson

Jared Osendorf

Tonya Paul

Logan Payne

Austin Pietrowski

Tierra Pilles

Alexandra Pringle

Trevor Raths

Lucy Reitz

Jonah Rekstad

Jenessa Roland

Riley Sanderson

Bailey Sarff

Jack Saxton

Anna Schmitz

Isaac Schneider

Samuel Schneider

Matthew Schnettler

Austin Schreiner

Renee Schroeder

Kiana Schuchard

Laura Schwichtenberg

Macy Senn

Tyler Snoberger

Reid Sobania

Samantha Somdalen

Treydon South

Rory Spanier

Courtney Spoden

Julianna Tavale

Jaden Turner

Daniel Ufearo

Makenzie Vosberg

Devin Vouk

Nicole Walters

Brandan Walz

Parker Wassen

Riley Weihs

Kaitlyn Widvey

Jordan Wills

Emma Wing

Abby Wolfe

Kristina Workman